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حوادث

بـ 24 مليون جنيه| ضبط عصابة جلب وتصنيع المخدرات بـ121 كيلو هيروين.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:50 م
جلب الهيروين
جلب الهيروين
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مصطفى رماح - اسلام مقلد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى مزاولة نشاط إجرامى فى مجال جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها وبحوزتهم 121 كيلو جراما لمخدر الهيروين، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، ولاسيما فى مجال إستهداف العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة وإحباط مخططات وعمليات جلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بمشاركة قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (تشكيل مكون من 6 عناصر إجرامية – "مصريين – ومن حاملى جنسية إحدى الدول العربية") حيث يقوم أحد عناصر التشكيل يحمل جنسية إحدى الدول العربية وآخر مصرى الجنسية بزعامة التشكيل والإتفاق مع منتجى المواد المخدرة بموطن الأول ، ليقوم شخص ثالث بالإتفاق مع بعض المهربين بإحدى الدول العربية لتهريب تلك الشحنات والإحتفاظ بها بمخازن خاصة بهم لحين نقلها لإحدى المحافظات، حتى يتم تسليمها والإحتفاظ بها بمخازن سرية لحين تجهيز المواد الكيمائية والأدوات اللازمة لإعادة تدوير تلك المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها لترويجها من خلال باقى أفراد التشكيل العصابى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن "القاهرة – القليوبية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية" وبمشاركة فاعلة من قوات الأمن المركزى تم إستهداف عناصر التشكيل بعدة مأموريات أسفرت عن ضبط (5 من عناصر التشكيل) ، وبرفقتهم (3 أشخاص) ، وعثر بحوزتهم على (324 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 81 كيلو جرام – 1 كيلو جرام لمخدر الشابو - 7 جرام لمخدر الكوكايين – 100 جرام لمخدر الحشيش - 200 قرص مخدر لعقار "ترامادول" – 100 قرص مؤثر لعقار باركينول – مبالغ مالية قدرها "3200 دولار أمريكى – 195 ألف جنيه مصرى" – 23 هاتف محمول – 4 ميزان – ماكينة لعد النقود - 3 أجهزة "لاب توب" – 6 سيارات) وبتطوير مناقشة المتهمين وتحليل المعلومات أمكن تحديد مخزن خاص بزعيم التشكيل والذى يحمل جنسية إحدى الدول العربية بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إلية وبتفتيشه عثر بداخلة على (عدد "37" لفافة تحوى كل واحدة كمية من مسحوق وحصوات بيج اللون لمخدر "الهيروين الخام" وزنوا إجماليًا "40" أربعون كيلوجرام، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم وإستخدام السيارات فى النقل والترويج بالإشتراك مع المتهم الهارب.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2400000- أربعة وعشرون مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار ضبط المتهم الهارب.
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