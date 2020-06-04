تعميق الصناعة المصرية.. برلماني يستعرض 5 محاور لاحتواء أزمة كورونا

كما طالب النائب بوضع استراتيجية متكاملة لتحقيق معدل نمو صناعي 10% بحلول 2030 تنفيذا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة، بجانب توصيف المنتجات التي يتم استيرادها والعمل على توفيرها محليا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي- خلال اجتماعه، أول أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي- بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية؛ لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.