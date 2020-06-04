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برلمان

تعميق الصناعة المصرية.. برلماني يستعرض 5 محاور لاحتواء أزمة كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:42 ص
تعميق الصناعة المصرية
تعميق الصناعة المصرية
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قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن أزمة فيروس كورونا أظهرت أهمية العمل على تعميق الصناعة المصرية، خاصة في ظل منع التصدير من قبل الدول وإغلاق كل دولة على نفسها والاكتفاء بمواردها، مطالبا بتعميق الصناعة المحلية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح الشريف لـ"صدى البلد"، أن استراتيجية تعميق الصناعة تتطلب توفير مواصفات الجودة بالمنتجات المحلية كنظيرتها المستوردة، إنشاء قاعدة بيانات للصناعات المغذية المتعلقة بالصناعات الكبيرة كصناعة السيارات، فضلا عن وضع برنامج متكامل لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودمج الاقتصاد الغير رسمي بنظيره الرسمي.


كما طالب النائب بوضع استراتيجية متكاملة لتحقيق معدل نمو صناعي 10% بحلول 2030 تنفيذا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة، بجانب توصيف المنتجات التي يتم استيرادها والعمل على توفيرها محليا.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي- خلال اجتماعه، أول أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي- بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية؛ لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.
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