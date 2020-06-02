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أخبار البلد

السيسي يوجه بمواصلة اتخاذ كافة إجراءات تحسين المؤشرات الاقتصادية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:24 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار منظومة العمل المصرفي والنقدي.

وقد وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه؛ قام محافظ البنك المركزي باستعراض مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي.

فضلًا عن عدد آخر من المبادرات لدعم قطاعات السياحة والعقارات، وكذا القيام بتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون للمتعثرين.
السيسي يوجه بمواصلة اتخاذ كافة إجراءات تحسين المؤشرات الاقتصادية
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