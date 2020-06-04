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رياضة

رابح ماجر: لا أحب المقارنة بين اللاعبين العرب.. وأداء مصر كان متواضعا في أمم أفريقيا الأخيرة ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:44 ص
رابح ماجر ومحمد صلاح
رابح ماجر ومحمد صلاح
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محمد رشاد
قال رابح ماجر، نجم منتخب الجزائر السابق، إن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي يعد سفيرًا للعرب في أوروبا، مشيرًا إلى أن منتخب مصر ظهر بشكل متواضع في بطولة أمم أفريقيا الماضية.


وأضاف رابح ماجرن في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورتس"، "لا أحب المقارنة بين اللاعبين العرب، ومحمد صلاح ورياض محرز وأشرف حكيمي سفراء لنا في البطولات الأوروبية".

وتابع رابح ماجر "مستواهم كبير وأتمنى لهم التوفيق، وأن يحققوا تقدما كبيرا في مشوارهم، ومحرز يقدم أداء جيدًا مع مانشستر سيتي، ونفس الشئ بالنسبة لصلاح مع ليفربول".

وتحدث رابح ماجر عن فوز منتخب الجزائر ببطولة أمم أفريقيا 2019 "الجزائر فازت ببطولة أفريقيا بالأداء، وقدمنا أداء ممتازًا منذ بداية البطولة وكنا نستحق الفوز بها".

واختتم رابح ماجر "منتخب مصر منتخب قوي وكنا نرشحه للفوز بالبطولة لأنه صاحب الأرض، ولكنه ظهر بمستوى متواضع".
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