رابح ماجر: لا أحب المقارنة بين اللاعبين العرب.. وأداء مصر كان متواضعا في أمم أفريقيا الأخيرة ..فيديو

رابح ماجر

"مستواهم كبير وأتمنى لهم التوفيق، وأن يحققوا تقدما كبيرا في مشوارهم، ومحرز يقدم أداء جيدًا مع مانشستر سيتي، ونفس الشئ بالنسبة ل

مع ليفربول".

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