أحمد حلمى يمازح جمهوره: بوليس الكورونا

نشر الفنان احمد حلمى , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة جديدة له مرتديا كمامة .
علق الفنان احمد حلمى على الصورة قائلا : بوليس الكرونا 😎
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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعية وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
احمد حلمي بقي اسبيدر مان
لو كرونا شافك حيموت من الضحك
احلي بوليس
الجدير بالذكر أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".
وشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي