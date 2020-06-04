رئيس جامعة سوهاج: عدم استبدال مشروعات التخرج لطلاب الفرق النهائية بمشروعات بحثية

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أنه لا صحة لما يتردد عن استبدال مشروعات التخرج للفرق النهائية، بمشروعات بحثية مثل طلاب النقل.





وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مشروعات التخرج قائمة وسوف تتحدد آلياتها بعد امتحانات نهاية العام مباشرة، وذلك في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بهذا الشأن.





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وعلى جانب آخر، قرر مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 156 بدء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية للكليات المختلفة 15 يوليو 2020، على أن تعلن الكليات جداول الامتحانات في موعد أقصاه 1 /7 /2020م، كما قرر المجلس عقد امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة يوم 15 أغسطس من العام الجاري.







يذكر أن رئيس الجامعة كلف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء الكليات، وأمين الجامعة المساعد، بوضع خطة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بمرافق الجامعة المختلفة، وتجهيز سيارات نقل الطلاب إلى اللجان الامتحانية، لضمان أمن وسلامة الطلبة والطالبات.



