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منوعات

مقاسها 75.. شاهد حذاء مواجهة فيروس كورونا | صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:39 ص
أحذية كورونا
أحذية كورونا
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عزة عاطف
اعتدنا جميعًا مؤخرًا على كلمات مثل المسافة والتباعد الاجتماعي في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن إذا لم تكن قادرًا على حفظ مسافة المترين في الأماكن العامة، فقد توصل صانع أحذية في رومانيا إلى فكرة لإبعاد الناس عن بعضهم البعض بطريقة ذكية.

ابتكر العجوز «جريجور لوب» البالغ من العمر 93 عامًا من مدينة كلوج في ترانسلفانيا أحذية جلدية طويلة النعل للمساعدة في إبعاد الناس واحترام قواعد الإبعاد الاجتماعي للحد من تفشي فيروس كورونا.
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يتم تصنيف الأحذية على أنها مقاس أوروبي (75)، يقول جريجور الذي يعمل في صناعة الأحذية منذ 39 عامًا: "رأيت الناس يتكدسون ولا يحترمون قواعد الإبعاد الاجتماعي وقلت لنفسي لنصنع حذاءً إما لمعاقبتهم أو لارتدائها بطريقة ليبقوا بها على مسافة آمنة". 

إذا واجه شخصان يرتديان مقاس 75 حذاءا بعضهما البعض، فستكون هناك مسافة متر واحد تقريبًا تفصلهما (لذلك لا تزال بحاجة إلى ترك خطوة بينكما لمتابعة قاعدة المترين). 

قام جريجور باستباط الفكرة من الأحذية الطويلة التي صنعها للممثلي،  وقد تلقى بالفعل خمسة طلبات للأحذية حتى الآن، وتكلفتها 500 ليو وتستغرق يومين لصنعها.

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