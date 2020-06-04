ما بين المخالفة والالتزام.. تحرير 20 محضرا للمخالفين لقرار ارتداء الكمامات بأسوان.. صور

ما بين المخالفة والالتزام هكذا هو حال الحياة التى نعيشها الآن فى زمن الكورونا فهناك أناس ومواطنون يحرصون على الالتزام بتعليمات وقرارات مجلس الوزراء الأخيرة ووزارة الصحة بارتداء الكمامات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ).





وفى هذا الإطار رصد " صدى البلد " الأجواء التى يعيشها المواطنون داخل نطاق محافظة أسوان والتى يظهر فيها أن الغالب هو الالتزام من الكثيرين للمواطنين بهذه التعليمات وارتداء الكمامة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسلامة أسرهم من الإصابة بفيروس كورونا .





قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بتنظيم عدد من الحملات الأمنية بمراكز المحافظة بتعليمات من اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .





واقرأ أيضًا:





وأسفرت الجهود عن تحرير 20 محضرًا لمواطنين بمركز كوم أمبو لمخالفتهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بإرتداء الكمامة . وشارك فى الحملة التى ترأسها أحمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة كوم أمبو مسئولى وحدة شرطة مرافق كوم أمبو برئاسة النقيب سمير بخيت .





فيما نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية وإدارة المرافق على الأسواق بنطاق المدينة.





وقال العميد عبدالرحمن عامر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدنية إدفو، إن الحملة إستهدفت السوق التجارى بالمدينة للتأكد من إرتداء البائعين والمترددين على السوق من المواطنين الكمامة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى يتم إتخاذها لمكافحة فيروس كورونا.





وأشار العميد عبد الرحمن عامر، إلى أن هناك تعليمات مشددة بتطبيق الغرامة المالية فى حالة عدم الإلتزام بإرتداء الكمامة فى ضوء تطبيق الإجراءات الإحترازية حسب قرار رئيس مجلس الوزراء وبناءًا على توجيهات الوزير اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





وذكر أن الحملة جاءت بإشراف من رئيس الوحدة المحلية ، وشارك فيها قائد المرافق النقيب خالد بكر، بجانب صف الضباط، وأيضًا نائب رئيس المركز والمدينة صلاح برباوى، بالإضافة إلى مساعد رئيس المركز والمدينة عبد اللطيف، علاوة على رؤساء الأحياء .





وأكد رئيس مركز ومدينة إدفو على ضرورة إلتزام المواطنين والبائعين بإرتداء الكمامة حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بهذا الفيروس، وحتى تمر هذه الفترة الحرجة بأمان وسلام كامل.





ويأتى تنظيم هذه الحملات تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتعلميات المشددة من اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان .



