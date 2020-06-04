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حوادث

حالة الطريق الدائري.. النشرة المرورية على الطرق الصحراوية والرئيسية

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:48 ص
الطرق الرئيسية
الطرق الرئيسية
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أحمد مهدي
شرحت مصادر الحالة المرورية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية صباح اليوم، الخميس.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق الكونيسة في القادم من المريوطية باتجاه مناطق المنيب وكورنيش النيل.


كما ظهرت كثافات مرورية متوسطة على الطريق الدائري في الوصلة من محور المريوطية حتى مخرج طريق الإسكندرية الصحراوي.

كذلك يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق القومية العربية في إمبابة حتى مناطق مسطرد.

ويشهد الطريق الدائري في التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي بطئا في حركة المرور، مع ارتفاع الكثافات المرورية من مناطق المرج وحتى مناطق السلام.


كما يشهد طريق السويس كثافات مرورية متوسطة على مناطق الكارتة.

وظهرت كثافات مرورية على طريق الفيوم الصحراوي باتجاه طريق الواحات، وكثافات مرورية متوسطة أعلى محور روض الفرج بمناطق الأمن المركزي.

ويشهد طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بطئا في حركة المرور بمناطق الواسطى بالمنيا باتجاه أسيوط.

وظهرت كثافات مرورية على طريق الإسماعيلية الصحراوي في الاتجاهين من الطريق الدائري حتى جسر السويس والعكس.
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