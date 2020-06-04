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أخبار البلد

غادروا إلى منازلهم.. وصول 315 مصريا من العالقين في الكويت ولبنان إلى القاهرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:37 ص
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، رحلتي طيران استثنائيتين قادمتين من دولة الكويت والعاصمة اللبنانية بيروت، على متنهما نحو 315 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.


وقالت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى تابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، وصل على متنها 165 مصريا عائدين من بيروت، بينما وصل على متن الرحلة الثانية، التابعه لشركة مصر للطيران 150 مصريا قادمين من الكويت، بإجمالى 315 مصريا.


وأجرى أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي،  فحصوات طبية على جميع الركاب العائدين من الخارج على متن الرحلتين داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، فور وصولهم وتم السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، بعد قرار الحكومة أمس الأربعاء، بإلغاء الحجر الصحي الإجباري بمناطق تحددها الدولة المصرية، والسماح للعائدين من الخارج قضاء مدة العزل 14 يوما في منازلهم.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

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