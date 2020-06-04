غادروا إلى منازلهم.. وصول 315 مصريا من العالقين في الكويت ولبنان إلى القاهرة

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أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، فحصوات طبية على

جميع الركاب العائدين من الخارج على متن الرحلتين داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، فور وصولهم وتم السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، بعد قرار الحكومة أمس الأربعاء، بإلغاء الحجر الصحي الإجباري بمناطق تحددها الدولة المصرية، والسماح للعائدين من الخارج قضاء مدة العزل 14 يوما في منازلهم.