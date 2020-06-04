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رياضة

على خطى العراق.. شوبير: الدوري المصري قريب من الإلغاء

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:00 م
احمد شوبير
احمد شوبير
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محمد السعيد
أكد الإعلامي أحمد شوبي أن مسابقة الدوري المصري، باتت قريبة من الإلغاء، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر " أون تايم سبورتس":" لا زالت هناك حالة من الغموض حول مصير بطولة الدوري، حتى الآن".

وأضاف شوبير:" الأقرب من وجهة نظري هو إلغاء مسابقة الدوري المصري، مثل حدث في العراق مؤخرا".

وكان الاتحاد العراقي أعلن، أمس الأربعاء، إلغاء مسابقة الدوري دون إعلان بطل للمسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن مجلس الوزاراء سمح مؤخرا، باستنئاف الأندية لتدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة، لتجنب تفشي فيروس كورونا في الملاعب.
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