شوقي غريب: عودة النشاط الرياضي قرار الدولة وتأجيل أولمبياد طوكيو فرصة للاعبين .. فيديو

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، إن عودة النشاط الرياضي أصبح
قرار الدولة .
وأضاف شوقي غريب في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه
يجب تحديد مصير النشاط الرياضي سواء بالاستئناف أو الإلغاء .
وأوضح شوقي غريب أنه على أتم الاستعداد لخوض تدريبات المنتخب الأولمبي خلال
الفترة القادمة استعدادا لإولمبياد طوكيو .
وأكد شوقي غريب أن عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألماني في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الألمنتخبي الأولمبي منذ فترة طويلة .
وتابع:" عمر مرموش سبق له الانضمام لمعسكرات المنتخب الأولمبي .
واوضح شوقي غريب أن المنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري له الأولوية
متابعا:" كل لاعبي المنتخب الأولمبي تحت أمر الجهاز الفني للمنتخب الأول .
وأتم :"تأجيل أولمبياد طوكيو فرصة لظهور لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة "، مضيفا أنه من الصعب انضمام أحد اللاعبين إلي صفوف المنتخب الأولمبي دون المشاركة مع الفريق المتواجد به .