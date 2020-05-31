شوقي غريب: عودة النشاط الرياضي قرار الدولة وتأجيل أولمبياد طوكيو فرصة للاعبين .. فيديو

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، إن عودة النشاط الرياضي أصبح قرار الدولة .

وأضاف شوقي غريب في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه يجب تحديد مصير النشاط الرياضي سواء بالاستئناف أو الإلغاء .

وأوضح شوقي غريب أنه على أتم الاستعداد لخوض تدريبات المنتخب الأولمبي خلال الفترة القادمة استعدادا لإولمبياد طوكيو .

وأكد شوقي غريب أن عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألماني في حسابات الجهاز الفني للمنتخب الألمنتخبي الأولمبي منذ فترة طويلة .

وتابع:" عمر مرموش سبق له الانضمام لمعسكرات المنتخب الأولمبي .

واوضح شوقي غريب أن المنتخب الأول تحت قيادة حسام البدري له الأولوية متابعا:" كل لاعبي المنتخب الأولمبي تحت أمر الجهاز الفني للمنتخب الأول .

وأتم :"تأجيل أولمبياد طوكيو فرصة لظهور لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة "، مضيفا أنه من الصعب انضمام أحد اللاعبين إلي صفوف المنتخب الأولمبي دون المشاركة مع الفريق المتواجد به .