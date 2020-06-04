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فن

إنجي وجدان تمازح جمهورها بصورة مرعبة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:07 م
انجي وجدان
انجي وجدان
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة إنجى وجدان صورة ساخرة لها بعيون حمراء من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

 وعلقت انجي  على الصورة قائلة: "ايه رأيكم يا جماعة اجيب لنسسز حمرا
من مسلسل #ونسني"

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ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

 قمر في كل حالاتك، انجي الجميلة، بنحبك يا انجي 

وكانت إنجى وجدان قد شاركت في حملة توعية الجمهور بضرورة البقاء في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا عبر هاشتاج "خليك بالبيت انتي جميلة زي مانتي".

يذكر أن آخر أعمال إنجي وجدان كان مسلسل "طلعت روحي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا وشاركها في بطولته الفنان اللبناني نيكولا معوض، وهبة عبدالعزيز، وعمر السعيد، وإسلام إبراهيم، وميار الغيطي، وأحمد فريد، وإنعام سالوسة.

ويعتبر «طلعت روحي» من الأعمال الدرامية الطويلة التي تقع أحداثها في 45 حلقة، ومن تأليف شريف بدر الدين، ووائل حمدي، بجانب ورشة كتابة مكونة من: إنجي قاسم، ومحمد فوزي، ومحمد هشام عبيه، وسمر طاهر، ونهال سماحة، وأماني أبو العينين، وضحى إبراهيم.

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