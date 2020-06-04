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ثقافة

على مدار 5 سنوات.. منصة كتبنا تحتفل بإطلاق ألف كتاب إلكتروني

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تحتفل منصة كتبنا مع جمهورها بوصول أعمالها إلى 1000 كتاب إلكتروني على مدار خمس سنوات عملها في مجال النشر والتوزيع في مختلف المجالات ليصل محتواها الى جميع أنحاء الوطن العربي ويمكن مطالعتها عبر الموقع والتطبيق، المتوافر لأجهزة أيفون وأجهزة أندرويد.

قامت المنصة بنشر 226 رواية، 129 مجموعة قصصية، 85 ديوان شعر، 76 قصصا مصورة (كوميكس)، 63 كتابا تعليميا، 53 كتابا في مجال التنمية البشرية، 31 كتابا للأطفال، 10 أعمال في مجال البيزنس وريادة الأعمال، 61 عملا دينيا وغيرها الكثير.

ويعتبر من أكثر الكتب تحميلًا هي:  القناص للمبدعين مختار زين وحامد برهام و غادة مصطفى، أولاد حارتنا رواية نجيب محفوظ، سيناريو ورسوم ميجو، رواية أزاد للكاتب محمد علي عيسى، رواية حواديت للكاتب احمد الطراوي. 

جدير بالذكر أن كتبنا هي أول منصة نشر شخصي Self-Publishing في مصر والعالم العربي، تأسست عام 2015 في مصر، تساعد الكتاب على نشر وبيع أعمالهم، تستهدف الكاتب العربي بشكل رئيسي، أطلقها محمد جمال وهو مهندس مصري وكاتب حائز على جائزة مسابقة الشركات العربية الناشئة 2007، وجائزة تي دي أف لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في 2015. 
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