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أخبار العالم

لهذا السبب.. رئيس الوزراء البريطاني سيضطر لعزل نفسه مجددا.. تفاصيل

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:14 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
قال داونينج ستريت إن وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال ألوك شارما الذي خضع للعزل الذاتي، عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون والمستشار ريشي سوناك قبل يوم واحد من بدء ظهور أعراض إعياء عليه.


ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، أكد المتحدث باسم بوريس جونسون أن شارما عقد اجتماعا لمدة 45 دقيقة شخصيا مع رئيس الوزراء والمستشار ريشي سوناك في داونينج ستريت صباح الثلاثاء الماضي.


وأضاف أنهم التزموا بقاعدة التباعد الاجتماعي التي يبلغ طولها مترين خلال الاجتماع، لكنهم لم يرتدوا كمامات للوجه.


وبذلك سيضطر بوريس جونسون إلى الدخول في عزل للمرة الثانية لمدة أسبوعين إذا كانت نتائج اختبار شارما إيجابية، كما سيتعين على سوناك أيضًا الدخول في الحجر الصحي.


وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال ألوك شارما خضع لفحص طبي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، وقام بعزل نفسه حاليا بعد أن شعر بإعياء في البرلمان أمس الأربعاء.


وشوهد شارما وهو يتصبب عرقا أمام الكاميرا خلال كلمته بمجلس العموم ما أثار مخاوف من احتمالية إصابته بفيروس كورونا.
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