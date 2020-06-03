بوريس جونسون فاشل .. رئيس المعارضة في بريطانيا يشن هجوما شرسا ضد رئيس الحكومة

أطلق رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر هجومًا لفظيًا ضد بوريس جونسون متهما اياه بالفشل في علاج أزمات الحكومة وأنه قوض ثقة الجمهور في معالجة أزمة فيروس كورونا، مصرًا على تحمله المسؤولية إذا ارتفع معدل الإصابة مرة أخرى.

وافترض كير ستارمر في مقابلة اجرتها عه صحيفة "ذا جارديان" أن الاسترخاء المستمر في إغلاق المملكة المتحدة، والذي تم الإعلان عن مراحله قبل أسابيع ، يتعلق بمحاولات داونينج ستريت لتحويل انتباه الرأي العام عن دومينيك كامينجز الذي اثار ضجة، حيث سافر على بعد 260 ميلًا من لندن خلال ذروة الإغلاق على الصعيد الوطني. وافترض كير ستارمر في مقابلة اجرتها عه صحيفة "ذا جارديان" أن الاسترخاء المستمر في إغلاق المملكة المتحدة، والذي تم الإعلان عن مراحله قبل أسابيع ، يتعلق بمحاولات داونينج ستريت لتحويل انتباه الرأي العام عن دومينيك كامينجز الذي اثار ضجة، حيث سافر على بعد 260 ميلًا من لندن خلال ذروة الإغلاق على الصعيد الوطني.





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وبطريقة صريحة ، انتقد رئيس حزب العمال جونسون فيما يتعلق بتخفيف الإغلاق، مدعيا أنه جعل "الوضع الصعب بالفعل أسوأ 10 مرات" ويحتاج إلى "السيطرة" على الأزمة.





وتكهن بشكل منفصل بتوقيت بعض قرارات "وايتهول" بشأن تخفيف قواعد الإغلاق، بافتراض أن الاسترخاء يمكن أن يقصد به "محاولة صرف الانتباه عن قضية دومينيك كامينجز"، حيث أثبت جونسون أنه غير حاسم.





وقال السياسي البريطاني: "عامل جونسون، كامينغز، بقاعدة واحدة لهم وقاعدة واحدة لكل شخص آخر" ، أدى إلى انخفاض هائل في ثقة الجمهور، مشيرًا بذلك إلى الاحتجاجات التي أثارتها مؤخرًا الادعاءات بأن رجل جونسون المنافق، وفقا لتعبيره





واضاف "خرق قواعد العزل الذاتي والإغلاق ، والتي ساعد هو نفسه في صياغتها".





وتابع ستارمر قائلا "من الواضح أنهم اتخذوا قرارًا بمحاولة صرف الانتباه عن قضية كامينجز، وهناك أسئلة تحتاج الحكومة للإجابة عنها بشأن التوقيت الدقيق للتدابير التي وضعتها".





واستطرد "من الواضح بالنسبة لي أن رئيس الوزراء أضعف من أن يقيل كامينجز".





وأشار ستارمر إلى أنهم دعوا إلى استراتيجية خروج، مشيرًا إلى أنه كتب حتى إلى بوريس جونسون قبل أسبوعين يقترح أن تنضم الأحزاب على طول الطيف السياسي بأكمله لجهودها ، لكن رئيس الوزراء لم يرد عليه، وفقا لتصريحات زعيم حزب العمال.





وقال ستارمر "يبدو أن ما لدينا هو الخروج بدون استراتيجية" مضيفا "نريد أن يُعاد فتح المجتمع ، ونرغب في رؤية المزيد من الأطفال يعودون إلى المدرسة ، ومن الواضح أن الناس يريدون رؤية أسرهم ونريد أن نرى الأعمال مفتوحة".





واستطرد "ولكن مثل الكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد ، هناك قلق متزايد من الحكومة التي تحركها الآن بسبب انهيار الثقة بالحكومة





وانتقد رئيس حزب العمال، جونسون على ما اسماه بـ "سوء الإدارة" فيما بشأن قرار الحكومة المفاجئ برفع قيود الحماية عن 2.2 مليون شخص دون إخطار مديري الصحة العامة أو الأطباء العامين على النحو الواجب، وأعرب عن مخاوف بشأن نظام التتبع لمرضى الفسيروس الفتاك





كما أشار زعيم حزب العمال إلى فشل القيادة البريطانية بشأن قرار إعادة فتح المدارس (المرحلة الأولى من تخفيف الإغلاق) دون إجراء مشاورات مناسبة مع النقابات والمدرسين وأولياء الأمور.





قال ستارمر إنه سيواصل الانخراط بشكل بناء مع داونينج ستريت ، ويصر على أنه كان ينتقد بشدة داونينج ستريت ليس فقط من أجل ذلك.





وبدأت المملكة المتحدة بتخفيف قيود الإغلاق في منتصف مارس في 1 يونيو ، تماشيا مع خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها سابقًا ، والتي تشرف على إعادة الافتتاح المرحلي للأماكن والشركات العامة.