حركة المحليات..محافظ البحيرة : دفعت بفكر ودماء جديدة لتطوير الأداء

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ، أن حركة التغيرات والتعيينات جديدة بالإدارة المحلية ، تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والدفع بدماء وفكر جديد ونقل الخبرات والتجارب والاستمرار فى تطوير القدرات لأداء دور أكبر خلال المرحلة المقبلة، فى ضوء ما تبذله الدولة من جهود كبيرة لتحقيق الإصلاح الإدارى.

أشار " أمنه " إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإختيار أفضل العناصر والدفع بها في المناصب القيادية المطلوبة والعمل علي تحقيق الرؤية التنموية للدولة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .

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ووجه المحافظ القيادات المحلية بالبدء فورًا فى العمل التنفيذي وتكثيف الجهود بكافة الوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ، موجها اياهم بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها والتصدى لأى مخالفات سواء على الأراضى الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

كان اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية قد أصدر حركة تعيين وتنقلات موسعة لقيادات الادارة المحلية ، شملت الحركة تعيين اللواء محمد شوقى خليل بدر سكرتيرًا عامًا مساعدًا للمحافظة.

وشملت الحركة التنقلات كل من : وحيد المأمون مصطفى الحضرى ، رئيس مركز ومدينة شبراخيت -كامل علي حسن غطاس ، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون ( تعيين جديد) - مدحت محمد محمد الزغد ، رئيس مركز ومدينة الدلنجات -وائل زغلول محمد سيد احمد ، رئيس مركز ومدينة ابو المطامير ( تعيين جديد) -سلوى زكى رجب على ، رئيس مركز ومدينة رشيد - عماد عبد المقصود محمد الدكرورى ، رئيس مركز ومدينة إدكو - عادل عبد الكريم عبد العال عبد الرحمن ، رئيس مركز ومدينة المحمودية .