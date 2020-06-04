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أخبار البلد

قومي المرأة: تعيين خمس مديرات للنيابات بالمحافظات يعكس دعم القيادة السياسية للنساء

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:19 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
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أمل مجدى
أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بقرار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية الخاص بتعيين خمس سيدات المستشارات بالنيابة الادارية مديرات لعدد من النيابات الإدارية شملت محافظات القاهرة والاسكندرية والدقهلية بالاضافة الى محافظة اسيوط والتى تعد سابقة هى الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة بمحافظات الصعيد.

واعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذا القرار، قائلة إنه يؤكد التزام أجهزة ومؤسسات الدولة وبدعم من القيادة السياسية بمساندة المرأة ودعمها في المشاركة والوصول إلى المكانة التى تستحقها بناءً على مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق لمن يتمتع بالكفاءة والجدارة اللازمة لتولي المناصب القيادية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي ايضا ببيان رئيس هيئة النيابة الادارية والذي اكد فيه دور عضوات النيابة الادارية اللاتي يشكلن مايقرب من نصف عدد اعضائها اجمالا وأشاد بتميزهن وتفانيهن بما يضلعن به من أعباء ومسئوليات ، وهو ما تنفرد به النيابة الادارية كهيئة قضائية مصرية عريقة ، مشيرة انها شهادة نعتز بها جميعًا ونقدرها وتؤكد أن المرأة قادرة على النجاح وتحمل المسئولة بكافة اعبائها ، مؤكدة اننا نحلم بمزيد من تعيين النساء في الهيئات القضائية كافة.

وتقدمت مايا مرسي بخالص التهنئة ودوام التوفيق للمستشارات الخمسة اللاتى تم تعيينهن مديرات بعدد من النيابات الادارية اليوم وهن المستشارة انتصار محمد أحمد فرج مديرا لنيابة الادارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الاسكندرية ، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد مديرًا لنياببة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة ، والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مديرًا لنيابة الاعلام والسياحة بمحافظة القاهرة ، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة اسيوط ، والمستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.
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