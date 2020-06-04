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رياضة

شاهد.. محمد هاني يتألق فى سيارته على انستجرام

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:18 م
محمد هاني
محمد هاني
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محمد بدران
شارك محمد هاني لاعب النادي الأهلي، جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد هاني داخل سيارته باطلالة كاجوال نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.


كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى آخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.


ويتصدّر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.

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A post shared by Mohamed Hany (@mohany30) on

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