رسالة غامضة.. محمد هانى لاعب الأهلى يؤدى تمارين رياضية في البلكونة

نشر اللاعب محمد هانى لاعب النادى الأهلى، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ظهر فيها وهو يؤدي تدريباته فى "البلكونة" فى ظل حالة العزل المنزلى التى فرضها وباء كورونا على الجميع.





فيما كتب محمد هانى فى التغريدة: "لا تتوقف عندما تتعب ..توقف عندما تنتهى".





ويعد محمد هانى البديل لأحمد فتحى فى القلعة الحمراء بعد إعلان الجوكر عدم التجديد للفريق الأحمر ورحيله بنهاية الموسم الحالى.





وجدّد النادى الأهلى عقد محمد هانى لمدة 5 مواسم، بعد تعديل وتمديد الإدارة الحمراء لعقده، حيث وقع هانى منذ فترة على عقد جديد لمدة موسمين بخلاف الثلاث مواسم المتبقية فى عقده بحيث ينتهى عقده فى 2025.







