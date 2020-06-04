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أخبار العالم

اتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية على إنشاء مصانع أسلحة في طرابلس

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت فضائية الحدث السعودية عن توقيع كل من تركيا وحكومة الوفاق الليبية على اتفاق يقضي بإنشاء مصانع لانتاج وتصنيع السلاح في مدينة طرابلس الليبية. 

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن القيام بعمليات التنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية، وذلك عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تركيا. 

فيما كشف أردوغان عن اتفاقه مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد في شرق المتوسط. 

وتعهد أردوغان، في تأكيد على حملته الفاشية ضد الشعب الليبي، على زيادة دعمه لحكومة الوفاق. 

والتقى الرئيس التركي برئيس حكومة الوفاق في تركيا، وذلك ضمن اللقاءات المتكررة بينهما. 

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