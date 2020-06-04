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أخبار العالم

بعد مقابلة السراج.. أردوغان يعلن القيام بعمليات تنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:48 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن القيام بعمليات التنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية، وذلك عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تركيا. 

فيما كشف أردوغان عن اتفاقه مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد في شرق المتوسط

وتعهد أردوغان، في تأكيد على حملته الفاشية ضد الشعب الليبي، على زيادة دعمه لحكومة الوفاق. 

والتقى الرئيس التركي برئيس حكومة الوفاق في تركيا، وذلك ضمن اللقاءات المتكررة بينهما. 

واعتادت تركيا خلال الفترة الماضية إرسال مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية، وذلك للقتال إلى جانب الميليشيات ضد الجيش الوطني الليبي. 
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