AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المسماري: لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات أردوغان من ليبيا..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:09 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات أردوغان من ليبيا، مؤكدا أن جار الآن دحر جيش اردوغان على الآن والمعركة مستمرية لن تنتهي .

وأضاف «المسماري» خلال تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية» أن هناك تعليمات من قبل غرفة العمليات للقوات المسلحة بالتمركز خارج منظقة طرابلس لاستئناف الحوار، والتمركز مشروط بالالتزام بوقف القتال وحسن النية لمفاوضات مع السياسيين.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الأزمة ليست بين الليبيين ولكن مع النظام التركي خاصة تصريحات اردوغان، مؤكدا أن اردوغان ينتصر لسياسته وقوته العسكرية الغاشمة، والمليشيات تلقت ضربات قاصمة من قبل القوات المسلحة.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي دعا الي طاولة المفاوضات والسلمية، منوها إلى أن الجميع يعلم جيدا التوجهات التركية المدعومة من دول اخري في ليبيا، وعلى المجتمع الدولي ان ينتبه الي خطورة الممارسات التركية.

وأوضح أن فائز السراج وضع ليبيا في صراع دولي واقيليمي بسبب خطواته الغاشمة وأعطى فرصة لاردوغان في التمدد التركي وهذه الخطة قد تجر العالم الى مزيد من التوتر في أهم بحر لانه أهم ممر للتجارة الدولية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي: أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية ثانية في ترهونة

الجيش الليبي يقبض على إرهابي خطير يعمل لصالح المخابرات التركية

الجيش الليبي يوجه نداء للدول العربية.. ويؤكد: قطر تجهز هذه القاعدة لـ تركيا

الجيش الليبي يعلن شروطه للعودة إلى المفاوضات

ترشيحاتنا

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

الجيش الليبي يعلن شروطه للعودة إلى المفاوضات

الدوري البرتغالي.. تعادل سلبي ينهي الشوط الأول بين بنفيكا وتونديلا

نائب وزير التعليم: المعلمون يعملون في ظروف مادية صعبة.. وأقدم لهم 10 نصائح

محمد فاضل يوجه رسالة لوزيرة الصحة بعد إصابة شقيقته بكورونا.. فيديو

فرجانى ساسي وسيطا .. صفقة جديدة على أعتاب الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

علاج البرد الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الدافئ؟

نشرة المرأة والصحة.. فيتامين لاكتوفيرين وعلاقته بـ كورونا.. واحرص على ارتداء الكمامة في 3 أماكن