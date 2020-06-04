المسماري: لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات أردوغان من ليبيا..فيديو

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إنه لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات أردوغان من ليبيا، مؤكدا أن جار الآن دحر جيش اردوغان على الآن والمعركة مستمرية لن تنتهي .





وأضاف « المسماري » خلال تصريحات لـ «سكاي نيوز عربية» أن هناك تعليمات من قبل غرفة العمليات للقوات المسلحة بالتمركز خارج منظقة طرابلس لاستئناف الحوار، والتمركز مشروط بالالتزام بوقف القتال وحسن النية لمفاوضات مع السياسيين.





وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الأزمة ليست بين الليبيين ولكن مع النظام التركي خاصة تصريحات اردوغان، مؤكدا أن اردوغان ينتصر لسياسته وقوته العسكرية الغاشمة، والمليشيات تلقت ضربات قاصمة من قبل القوات المسلحة.





وأشار إلى أن المجتمع الدولي دعا الي طاولة المفاوضات والسلمية، منوها إلى أن الجميع يعلم جيدا التوجهات التركية المدعومة من دول اخري في ليبيا، وعلى المجتمع الدولي ان ينتبه الي خطورة الممارسات التركية.





وأوضح أن فائز السراج وضع ليبيا في صراع دولي واقيليمي بسبب خطواته الغاشمة وأعطى فرصة لاردوغان في التمدد التركي وهذه الخطة قد تجر العالم الى مزيد من التوتر في أهم بحر لانه أهم ممر للتجارة الدولية.