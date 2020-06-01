المسماري: نخوض عمليات عسكرية كبيرة في طرابلس والطائرات المسيرة تتساقط كالذباب ..فيديو

قال اللواء أحمد المسمارى ، المتحدث باسم الجيش الليبى، إن الجيش يتقدم بشكل جيد أمام العدو، لافتًا إلى أنه تم شن سلسلة من الغارات الجوية استهدفت الميليشيات المتواجدة فى المناطق الصحراوية، مؤكدًا أن القوات المسلحة الليبية تخوض عمليات عسكرية كبيرة في محاور طرابلس.





وأضاف "المسماري"، في المؤتمر الصحفى المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجيش الليبي دخل مدينة الاصابعة واستطاع تحريرها، مشيرًا إلى أن أم الشهداء بمنطقة الاصابعة استقبلت الجيش الليبى بالزغاريد والفرحة العارمة، موضحًا أن القوات الجوية توفر مظلة فوق منطقة غريان لمنع تجمع الميليشيات.





وتابع المتحدث باسم الجيش الليبى، أن المعركة لم تنتهِ بعد حتى الآن، مؤكدًا أن القوات المسلحة تقوم بتطهير المدن، وتتم مناورات وتكتيكات لدحض الميليشيات والقضاء عليها.





وأكد المتحدث باسم الجيش الليبى، أن معركة طرابلس بدأت فى آخر يوم فى شهر رمضان وكانت عملية كبيرة جدًا، وقامت القوات المسلحة بالتمركز فى نقاط حاسمة لتدمير الميليشيات الإرهابية.



