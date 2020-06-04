إطلاقًا | العين الإماراتي: فايلر وعلي معلول لم يدخلا قائمة اختيارات النادي

كشف ماجد العويس عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، حقيقة الأنباء المتداولة عن وجود مفاوضات بين ناديه والثنائي رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، وظهيره الأيسر علي معلول خلال الفترة الماضية.





وقال العويس في تصريحات صحفية أن "التونسي علي معلول لاعب جيد، لكنه لم يدخل قائمة خيارات العين على الإطلاق، وكذلك المدرب رينيه فايلر









وتابع: " نادي العين يمتلك مدربا قديرا حقق نتائج قوية مع الفريق بلغة الأرقام، وقاد العين إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.





واختتم: كما أن الفريق يحتل حاليًا المركز الثاني على لائحة ترتيب مسابقة الدوري ، بفارق ست نقاط عن المتصدر، وهناك مواجهة بين الفريقين من الممكن أن يقلص فارق الصدارة خلالها إلى ثلاث، وتلك شائعة بالتأكيد.



