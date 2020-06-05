بدون تكاليف.. 3 طرق فعالة للتخلص من الشعور بالغيثان

يعاني معظم الأشخاص من الغثيان من وقت لآخر ، خاصةً أثناء الحمل والسفر، فالغثيان يعطي شعورًا مزعجًا في المعدة ويجعلك تشعر وكأنك على وشك التقيؤ.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أفضل الحلول للتخلص من الشعور بالغثيان...
- الزنجبيل
الزنجبيل هو علاج منزلي يستخدم على نطاق واسع لإدارة الغثيان، وأظهرت الدراسات أن الزنجبيل فعال جدًا في علاج الغثيان الناتج عن الحمل والعلاج الكيميائي، ويمكن تناول الزنجبيل للتخلص من الغثيان سواء تم تناوله نيئًا أو مطبوخًا .
- القرفة
وجدت دراسة نشرت في مجلة الهلال الأحمر الإيرانية الطبية أن القرفة لديها القدرة على الحد من الغثيان الناجم عن آلام الدورة الشهرية.
أضف عود قرفة في كوب من الماء واحتفظ به طوال الليل.
اشربه كلما شعرت بالغثيان.
يُغلى نصف كوب من الماء ويُضاف إليه عود قرفة.
انقعها لبضع دقائق واشربها.
- النعناع
النعناع له تأثير مهدئ ومخدر على المعدة ويساعد على إرخاء عضلات المعدة، وجدت دراسة أن الروائح النعناع مفيدة لعلاج الغثيان عند النساء بعد الولادة القيصرية، ويمكن تناول النعناع على شكل شاي النعناع أو زيت النعناع.