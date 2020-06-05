بدون تكاليف.. 3 طرق فعالة للتخلص من الشعور بالغيثان

- القرفة

أضف عود قرفة في كوب من الماء واحتفظ به طوال الليل.

اشربه كلما شعرت بالغثيان.

يُغلى نصف كوب من الماء ويُضاف إليه عود قرفة.

انقعها لبضع دقائق واشربها.

- النعناع

النعناع له تأثير مهدئ ومخدر على المعدة ويساعد على إرخاء عضلات المعدة، وجدت دراسة أن الروائح النعناع مفيدة لعلاج الغثيان عند النساء بعد الولادة القيصرية، ويمكن تناول النعناع على شكل شاي النعناع أو زيت النعناع.



