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سيارات

6 أسباب رئيسية وراء نقص «مياه الردياتير»

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:22 م
6 أسباب رئيسية وراء
6 أسباب رئيسية وراء نقص «مياه الردياتير»
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قسم السيارات
يعد الردياتير من أهم أجزاء السيارة، لأنه يلعب دورًا رئيسيًا في تبريد وخفض درجة حرارة المحرك، فهو عبارة عن علبة معدنية كبيرة ويمر بداخلها مجموعة من الأنابيب الصغيرة والرفيعة المصنوعة من النحاس أو الألومنيوم تسير بداخلها المياه. 

ولكن في كثير من الأحيان يتساءل سائقو السيارات عن أسباب نقص مياه الردياتير خاصة أنهم حريصون على وضع المياه فيه باستمرار، لذلك هناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها إذا كنت تعاني من تلك المشكلة: 

1 -التأكد من عدم وجود ثقوب داخل أنابيب الردياتير. 

2- يلجأ سائقو السيارات إلى عمل فتح تكييف السيارة للتغلب على الطقس الحار، ولكن التشغيل الدائم له يعمل على استهلاك مياه الردياتير. 

3- التأكد من سلامة مروحة السيارة، لأنها تقع خلف الردياتير وعند تلفها تؤدي إلى تبخر الماء.
 
4- مع كثرة استعمال وتشغيل الردياتير يتقادم ويفقد عمره الافتراضي؛ مما يؤدي لتلفه ويجب تغييره.

5- عدم إغلاق غطاء الردياتير جيدًا ما يؤدي إلى تبخر المياه عند ارتفاع درجات الحرارة. 

6- وجود كمية من الهواء داخل نظام التبريد، وهذا ما يؤدي إلى نقص المياه داخل الردياتير.
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