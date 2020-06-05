%64 قيمة التداول على السندات بالبورصة الأسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 35.3% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصور بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.6 % خلال الأسبوع.









وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.5 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.7 % والعرب على 6.8% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي نحو 14.2 مليارات فى حين بلغت كمية التداول نحو 1625 مليون ورقة منفذة على 160 ألف عملية.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10621 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 5.06%.

بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 7.9% مسجلا 1221 نقطة.

سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 5.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1496 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 4.8 % مغلقا عند 12185 نقطة.

سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 7.3% مغلقا الفترة عند 1963 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الخميس ليستقر عند مستوى 568.1 مليار جنيه مقابل مستوى 542.6 مليار جنيه أول الأسبوع.





وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 542.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 7 ملايين جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 25.9 % وسجل العرب 7.4 % وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 6605 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1469 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.