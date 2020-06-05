تعرف علي مميزات وعيوب سيارة BMW X6

من المتعارف عليه أن ماركة بي أم دبليو الألمانية هي واحدة من رموز الفخامة والتميز في عالم السيارات، خاصة الفئة X على التي تتمتع بتجربة قيادة مليئة بالرفاهية بفضل قوة محركها الجبار.





ويظهر ذلك جليًا في سيارة BMW X6 بفضل محركاتها BMW Twin Power Turbo والتي تمتاز بمزيج هائل بين الديناميكية والكفاءة، وبها نظام الـ BMW xDrive والذي يساعدك الشعور بتلك القوة أثناء القيادة علي الطرق السريعة.





-مميزات BMW X6





تمتلك السيارة أضخم المحركات التي قامت الشركة بإنتاجها، حيث بلغت سعته 4400CC ، وبقدرة 450 حصان، 8 سلندر وتبلغ سرعة دوران محرك السيارة من 5500 إلي 6000 لفة بالدقيقة الواحدة، وتبلغ أقصى سرعة تستطيع السيارة تحقيقها هي 250 كيلو متر في الساعة.





تأتي السيارة بخزان وقود فئة 85 ولككنا ننصح باستخدام وقود 92، لكونه الأنسب لحجم السيارة وقوة محركها، ذات ناقل حركة أتوماتيكي بـ 8 سرعات ، ومزودة بجنوط من النوع الرياضي مصنوعة من خام الالمونيوم و يبلغ قياس الجنط الواحد 20 بوصة، وتتسع السيارة لخمسة أفراد، أما أبعاد السيارة كبيرة تسمح لها بالإستخدام الرياضي والعائلي، والسير بمختلف الطرق و الظروف، حيث يبلغ الطول الكلي للسيارة X6 حوالي 4877 مللي متر، أما عرضها فيبلغ 2195 مللي متر،و بالنسبة للإرتفاع الكلي للسيارة فيساوي 1690 مللي متر.





تأتي السيارة أيضًا بخاصية تثبيت سرعة السيارة على الطرق الطويلة بشرط عدم تخطي السرعة لمقدار 120 كيلو متر في الساعة ومزودة بعدد ست وسادات هوائية في حالة الطواريء، أما كراسيها فيمكن التحكم فيها آليًا عبر لوحة تحكم داخلية، تتوفر إمكانية الركن الذاتي بالسيارة عن طريق إستخدام الحساسات المثبتة على أجنابها مما يسمح بركنها بدقة عالية، بدون إحتكاكها بالأجسام الخارجية.





-عيوب BMW X6





علق البعض علي ضيق المقاعد الخلفية لكونها ضيقة نسبيًا بالنسبة للتصميمات الأخري، عاني البعض الآخر من عدم وجود مسافة مناسبة بين المقعد ومساند الرأس مما سبب عدم الارتياح أثناء الجلوس بالكنبة الخلفية فقط لأن مساند الرأس الأمامية يمكن تحريكها بشكل كهربائي وأتوماتيكي.



