رئيس نادي بني سويف : إلغاء الدوري يهدد حلم صعود الفريق للمرة الأولى منذ 50 عاما

طالب علي سليم، رئيس نادي بني سويف، بضرورة استكمال مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي وعدم إلغاء دوري المظاليم.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، من الظلم تصعيد الفرق أوائل المجموعات.









ووجه رئيس نادي بني سويف، رسالة إلى صناع القرار واللجنة الخماسية التي تدير شئون كرة القدم بالاستماع إلى أعضاء الجمعية العمومية من أجل استئناف النشاط الرياضي





وأضاف علي سليم أن استئناف النشاط الرياضي سيتم عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية فالأهم هو المحافظة على صحة اللاعبين والشعب المصري، ولكن في حالة إلغاء المسابقة سيكون ظلم للأندية التي اجتهدت على مدار الموسم.



