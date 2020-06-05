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رياضة

مدرب منتخب تونس: المثلوثي تلقى عرضا من مصر .. وتجربة ساسي ومعلول ستشجعه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس، أن حمزة المثلوثي قائد الصفاسي تواصل معه وأخبره أنه تلقي عرضا للإنتقال إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال الكبير في تصريحات لـ"ملعب أون": " المثلوثي تحدث معي عن عرض الزمالك وكذلك العروض الأخرى، وأشار لي أنه سيحسم مستقبله في القريب العاجل".

وأضاف:" المثلوثي لاعب ذو امكانيات كبيرة ولعب تحت قيادتي في بطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" من قبل، وأيضا استدعيته في التجمع المقبل لمنتخب تونس الذي سيبدأ في 8 يونيو".

وواصل:" اللاعب استشارني ولكني لم أوجهه لفريق معين، فهو لديه الخبرة والتجربة الكافية لاخيار الفريق الذي سيناسبه من أجل الانضمام له في الفترة المقبلة".

واختتم:" نجاح اللاعبين التونسيين في مصر مثل علي معلول وساسي وكذلك شعورهم بالراحة في الأندية المصرية قد يساعد المثلوثي لاختيار وجهته المقبلة في مصر".

وكان اسم المثلوثي تردد خلال الآونة الأخيرة في الدوري المصري، وعن مفاوضات الزمالك للاعب لشمه لتعويض رحيل النقاز وتدعيم مركز الظهير الأيمن. 

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