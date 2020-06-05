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وكيل مجلس النواب: بلا شك الانتخابات البرلمانية ستكون في موعدها.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:46 ص
سليمان وهدان، وكيل
سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب
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اسراء صبري
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمانية القادمة ستحدث في موعدها بالرغم من الظروف الحالية، متابعا: بلا شك وقولًا واحدا سيكون هناك انتخابات، ولافتا إلى أنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات فى مطلع شهر نوفمبر 2020. 

وأضاف سليمان وهدان خلال حواره ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الانتخابات يمكن أن تجرى قبل شهر نوفمبر لأن مدة الـ60 يوما ماهي إلا مدة تنظيمية، معقبا : لابد من إجراء الانتخابات، موضحا أنه يأمل أن يتنكسر حدة فيروس كورونا خلال شهر7، حتى نعود لحياتنا الطبيعية.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أنه يفضل أن تقام انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ معا، وذلك من أجل تقليل النفقات الخاصة بالانتخابات، متابعا: في حالة وجود القوائم لن يحدث أي خلل أو اضطراب للناخبين.

وتابع: يمكن للمجلس أن يعقد جلساته حتى 2021/1/9 ولكن ذلك سيحدث في حالة واحدة وهي عدم إجراء انتخابات، معقبا: ولكن في حالة إجراء انتخابات سيرفع المجلس في شهر نوفمبر.

وعند سؤاله عن إمكانية انتقاله إلى حزب الشعب الجمهور؛ أكد على أنه "وفدي وسيظل وفدي" معقبا: هذا الأمر لا يقل من حزب الشعب الجمهوري.

وأكد على أن هناك علاقات صداقة بيه وبين أحمد أبو هشيمة، ولكنة لم يتحدث معه عن انضمامة إلى حزب الشعب الجمهوري.

ولفت إلى أنه يطمح فى رئاسة البرلمان القادم أو رئاسة مجلس الشيوخ الذي سينشأ مستقبليا، متابعا" انا راجل طموح".
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