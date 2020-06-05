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رياضة

العين الإماراتي يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر وعلي معلول .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:16 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
كشف ماجد عويس عضو شركة الكرة في نادي العين الاماراتي حقيقة مفاوضات النادي مع رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أو مع على معلول ظهير ايسر الفريق الأول.

وأكد ماجد العويس في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن العين الاماراتي تربطه علاقة قويه ووطيدة بـ النادي الاهلي لذلك من الصعب الدخول في مفاوضات مع فايلر في ظل قيادته للأهلي.


وأضاف أن العين الاماراتي نادي مبادئ وأخلاقيات لذلك لن يخوض مفاوضات مع مدرب يقود فريق آخر مشددا أن فايلر من ابرز المدربين في الوقت الحالي وافضلهم.

وتابع أن العين ايضا لم يقدم اي عرض رسمي لضم على معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

اما عن باهر المحمدي نجم الاسماعيلي فأكد ان العين لم يقدم اي عرض رسمي لضم المحمدي خلال الموسم الحالي مشددا انه لا يعرف حقيقة مفاوضات العين لضم اللاعب الموسم الماضي حيث لم يكن في منصبة الحالي.
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