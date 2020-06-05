بـ32 مليون جنيه .. زوج كيم كاردشيان يتكفل بمصاريف ابنة فلويد مدى الحياة

تبرع مغني الراب الأمريكي «كاني ويست» زوج «كيم كاردشيان » بمبلغ 2 مليون دولار (حوالي 32 مليون جنيه مصري) في حسابات بنكية لعائلات جورج فلويد وأحمود أربيري وبرونا تايلور، بما في ذلك حساب كامل في الكلية لابنة فلويد البالغة من العمر 6 سنوات.





أنشأ مغني الراب الشهير عدد من الحسابات للمساعدة في تغطية الرسوم القانونية لعائلتي أربيري وتايلور، الذين يطالبون بالعدالة من أجل أحبائهم المفقودين خلال الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية.





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كما أكد فريق ويست أن جيانا ابنة جورج فلويد، قد تم تغطية نفقتها بالكامل طوال حياتها، فيما يتعلق الأمر بتعليمها ورسومها الدراسية المستقبلية، حيث وضع 529 خطة تعليمية باسمها حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.





وأوضح فريق كاني أنه قدم أيضًا تبرعات لسلسلة من الشركات السوداء في شيكاغو للمساعدة في إبقائها قيد التشغيل خلال هذه الفترة من الأزمة.





كانت «برونا تايلور» قد قتلت بثماني طلقات في لويزفيل بولاية كنتاكي في مارس الماضي، عندما دخلت الشرطة منزلها دون سابق إنذار، كانت تايلور تبلغ من العمر 26 عامًا، وتقدمت الأسرة الآن بدعوى قضائية ضد الشرطي المتورط، الذي لم يحاسب على فعلته وبدلًا من ذلك تم تحويله إلى إجازة إدارية بعد الحادث.



