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أخبار العالم

رسميا.. فرنسا تعلن السيطرة على كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:24 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلن رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي أن وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" أصبح تحت السيطرة حاليًا في فرنسا.

وبحسب قناة "النهار" اللبنانية، قال ديلفريسي "الفيروس لا يزال موجودًا وخصوصًا في بعض المناطق، لكنّ انتشاره بطيء. وبعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميًا في مطلع مارس قبل العزل، نعتبر الآن أنّها باتت حوالى ألف حالة تقريبًا".


وفي آخر إحصائية، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، أمس الخميس، عن تسجيل 44 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد.

وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا "كوفيد-19" في فرنسا إلى 29065، منذ بداية تفشي الوباء.


ولا تشمل هذه الحصيلة اليومية من الوفيات، المؤسسات الاجتماعية والطبية.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، تم نقل 1163 مريضا يعانون من التهاب حاد جراء الإصابة فيروس كورونا إلى العناية المركزة.
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