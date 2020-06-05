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توك شو

جيلان علاء تقلد عبلة كامل باحترافية وتهاجم منتقديها.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:08 ص
الفنانة جيلان علاء
الفنانة جيلان علاء
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نورهان رأفت
قالت جيلان علاء، إنها تحب تمثيل الفنانة عبلة كامل، وتقلدها في جميع أدوارها، موضحة أنها ترغب أن تكون مثلها، لأنها تبدو طبيعية في التمثيل.

ونشرت جيلان علاء صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ليتفاعل معها جمورها.


وعلقت علي الصورة: " شكرا على كل التعليقات الحلوة والرسايل المشجعة، رسالة للي ‏بيشتموني بألفاظ خارجة وشايفين إن التقليد"حقد" أو "تنمر" يا جماعة أنا الفنانين بيبعتولي ويطلبوا مني أقلدهم..ده فن مش أذية ‏للمشاعر".‏


وتابعت: "أنت مش ابن عم الممثل عشان تتحمق له أو تتحمق لها..أنت ممكن تكون فاكرني بتريق على ممثل...وناس ‏بتقول بمنتهى السفالة ..أنتى مش لاقية شغل فبتتريقي على اللي وصلوا عشان محدش بيشغلك..الكلام ده هو اللي قلة أدب مش التقليد".‏

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