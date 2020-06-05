جيلان علاء تقلد عبلة كامل باحترافية وتهاجم منتقديها.. فيديو





ونشرت جيلان علاء صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ليتفاعل معها جمورها.









وعلقت علي الصورة: " شكرا على كل التعليقات الحلوة والرسايل المشجعة، رسالة للي ‏بيشتموني بألفاظ خارجة وشايفين إن التقليد"حقد" أو "تنمر" يا جماعة أنا الفنانين بيبعتولي ويطلبوا مني أقلدهم..ده فن مش أذية ‏للمشاعر".‏









وتابعت: "أنت مش ابن عم الممثل عشان تتحمق له أو تتحمق لها..أنت ممكن تكون فاكرني بتريق على ممثل...وناس ‏بتقول بمنتهى السفالة ..أنتى مش لاقية شغل فبتتريقي على اللي وصلوا عشان محدش بيشغلك..الكلام ده هو اللي قلة أدب مش التقليد".‏



