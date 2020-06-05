AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيله الـ 18.. رضوان الكاشف وصفت أعماله بالواقعية القاسية والسحرية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:36 م
رضوان الكاشف
رضوان الكاشف
Advertisements
آيه عاطف
تحل اليوم الجمعة 5 يونيو الذكرى الـ 18 لـ وفاة المخرج الكبير رضوان الكاشف.

رضوان الكاشف هو مؤلف ومخرج سينمائي مصري حاصل على بكالوريوس في الإخراج السينمائي من المعهد العالي للسينما في القاهرة في عام 1984 وكان أول دفعته. 

إقرأ أيضًا:

وُصفت أعماله بالواقعية القاسية وأحيانََا بالواقعية السحرية. بدأ مسيرته بفيلم روائى قصير يعنوان "الجنوبية" كمشروع التخرج مرورََا ب"ليه يا بنفسج"، كأول فيلم روائي طويل له، ثم "عرق البلح"، الذي وصفه البعض ب'صدمة فنية' والبعض الآخر ب'أنشودة خالدة' وأخيرََا ب "الساحر".

ولد الكاشف في حي شعبي بالقاهرة، السيدة زينب، في 6 أغسطس 1952 بعد أسابيع قليلة من قيام ثورة يوليو؛ إلا أن جذوره من صعيد مصر بكوم أشقاو بمحافظة سوهاج وأستقر في حى منيل الروضة بالقاهرة.

حصل رضوان الكاشف، على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1978، كما شارك مع آلاف المثقفين وملايين شعبية في انتفاضة يناير 1977، التي سماها البعض بانتفاضة الخبز وسماها السادات بانتفاضة الحرامية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمن يسلم سيدة مصابة بالزهايمر لأهلها

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

لأول مرة.. لا هجوم على محمد رمضان والجمهور يمنح البرنس لقب "نمبر وان"

شيخ الحارة لـ عمرو زكي: اشتغلت في البترول ازاي.. واللاعب: الشركة كانت في ليبيا

ادعي أنه المهدي المنتظر.. حبس أحد رواد مواقع التواصل بالبحيرة لنشره معلومات مغلوطة

ترشيحاتنا

عنصرية جديدة.. شاب وفتاة أبيضان يجبران صبيا أسود على تقبيل الحذاء.. فيديو

فرجاني ساسي يرفض الرحيل عن الزمالك

بـ 3 زوجات و13 طفلا.. زوج يفاجئ زوجته بعد 6 سنين

لمساعدتهم في التأقلم المعيشي..الحكومة تدرس أحوال العائدين من الخارج

11 مليارا..تفاصيل دخول صندوق مصر السيادى التصنيف العالمى.. فيديو

لمرضى الضغط المرتفع.. الانتظام على الدواء يقلل خطر الوفاة بـ فيروس كورونا إلى النصف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

بملابس عصرية.. هايدى موسى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات