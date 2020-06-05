في ذكرى رحيله الـ 18.. رضوان الكاشف وصفت أعماله بالواقعية القاسية والسحرية

تحل اليوم الجمعة 5 يونيو الذكرى الـ 18 لـ وفاة المخرج الكبير رضوان الكاشف





رضوان الكاشف هو مؤلف ومخرج سينمائي مصري حاصل على بكالوريوس في الإخراج السينمائي من المعهد العالي للسينما في القاهرة في عام 1984 وكان أول دفعته.





إقرأ أيضًا:





وُصفت أعماله بالواقعية القاسية وأحيانََا بالواقعية السحرية. بدأ مسيرته بفيلم روائى قصير يعنوان "الجنوبية" كمشروع التخرج مرورََا ب"ليه يا بنفسج"، كأول فيلم روائي طويل له، ثم "عرق البلح"، الذي وصفه البعض ب'صدمة فنية' والبعض الآخر ب'أنشودة خالدة' وأخيرََا ب "الساحر".





ولد الكاشف في حي شعبي بالقاهرة، السيدة زينب، في 6 أغسطس 1952 بعد أسابيع قليلة من قيام ثورة يوليو؛ إلا أن جذوره من صعيد مصر بكوم أشقاو بمحافظة سوهاج وأستقر في حى منيل الروضة بالقاهرة.





حصل رضوان الكاشف، على ليسانس الآداب قسم الفلسفة من جامعة القاهرة عام 1978، كما شارك مع آلاف المثقفين وملايين شعبية في انتفاضة يناير 1977، التي سماها البعض بانتفاضة الخبز وسماها السادات بانتفاضة الحرامية.