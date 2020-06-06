خوفا من الغرامة.. برلمانية: سائق الميكروباص بيأجر 14 كمامة للركاب

طالبت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة الصحة بتجديد أسلوب التوعوية الخاص بمواجهة فيروس كورونا المستجد، ليصبح أكثر فاعلية وجدية في ظل تفشي الفيروس وزيادة أعداد المصابين في مقابل وجود حالة من الاستهتار واللامبالاة لدى عدد كبير من المواطنين.
وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سبب هذه الحالة يرجع إلى عدم وعي المواطن بخطورة الأزمة الحالية وإجراءات الوقاية اللازمة لمواجهتها، مؤكدة ضرورة وجود حملة توعوية قائمة على تخويف المواطن وتحذيره حال استهتاره بدلا من التوعية التقليدية بغسل اليدين وعدم التصافح بالأيدي.
وشددت على أهمية تحديث التوعية لتشمل المخاطر والسلبيات الموجود حاليا وعلى رأسها أزمة الكمامات المغشوشة والمستعملة وتداول الكمامة بين أكثر من شخص، خاصة بعد قرار الارتداء الإجباري للكمامة وتوقيع غرامة 4 آلاف للمخالفين.
وتابعت: "البعض استغل الأزمة وتحايل على القرار للهروب من العقوبة ومنها سائقي الميكروباصات، ومنهم سائق قام بتخصيص 14 كمامة يوزعهم على الركاب في كل مرة لحمايتهم من الغرامة نظير مبلغ من المال".