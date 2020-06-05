بعد إصابة نائبه بكورونا.. عزل رئيس جامعة طنطا وآخرين في المنزل

أفادت مصادر مقربة من مجلس إدارة جامعة طنطا اليوم بأنه البدء فى اتخاذ كافة إجراءات العزل الصحي المنزلي لكل من الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا وبعض نوابه بعدما ثبتت إيجابية تحاليل وإصابة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة للشئون الطلاب والدراسات العليا والبحوث وزوجته بعدوى فيروس "كورونا".

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وتابعت المصادر داخل الجامعة أن فرق الطب الوقائي والترصد بمديرية الصحة بدأوا فى إجراء كافة الفحوصات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفحص كافة المخالطين لنائب رئيس الجامعة للشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب فضلوا الإبقاء فى المنزل والخضوع للعزل المنزلي عقب ثبوت إصابة الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدارسات العليا والبحوث، زوجته بفيروس كورونا والذي يخضع للعزل المنزلي.

وكشفت المصادر أن رئيس الجامعة ونوابه لم يظهر عليهم أي أعراض الإصابة بفيروس " كورونا"، ولكنهم قرروا الابقاء في المنازل كإجراء احترازي وإدارة شؤون الجامعة من خلال المنزل، كما تم عزل مسؤول الـ IT ، المتواجد خلال المؤتمر الافتراضي ، الذى عقدته الجامعة الاسبوع الماضي لمواجهة فيروس كورونا، وان خلال المؤتمر لم يحدث اختلاطا مباشرا وكان فقط الاختلاط عن طريق تبادل الأوراق وملفات الأبحاث.