هشام طلعت مرحبا بزيارة وزير الإسكان: نتعهد بتقديم قيمة مضافة حقيقية لمصر

رحب هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بزيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لـ" مدينتي" معربا عن أمله في أن تسهم الجهود التي تبذلها مجموعته العقارية في تقديم قيمة مضافة حقيقية اقتصاديا واجتماعيا لمصر والمصريين.





وأثناء الزيارة قام هشام طلعت مصطفى بشرح لمكونات وعناصر " مدينتي " وحجم الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها وفق المخطط العام للمشروع، ثم قاما بجولة ميدانية تفقدا خلالها تطورات الأعمال بالمشروع وعددا من المجموعات السكنية، وأيضا الوحدات السكنية الخاصة بحصة وزارة الإسكان والمرافق في مشروع "مدينتي".









وأشاد وزير الاسكان ، خلال الجولة، بما اطلع عليه من تفاصيل لعناصر المشروع، والحجم الضخم من الأعمال الإنشائية المنفذة، مؤكدا أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا لكافة مشروعات التطوير العقارى، سواء الحكومية أو الخاصة باعتبار أن القطاعين هما جناحا النمو الحقيقي للاقتصاد المصرى.





كما أكد نجاح المشروعات التى تنفذها الوزارة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى قطاع التطوير العقارى، لما تسهم به فى تحقيق التنمية المطلوبة، وتوفير أكبر عدد من الوحدات السكنية، فى مجتمعات سكنية حضارية، مكتملة الخدمات، وتحقق جودة الحياة.





وأشار الوزير إلى أهمية قطاع التطوير العقارى والتشييد والبناء بوجه عام فى هذه المرحلة، ولذا فالدولة تساند هذا القطاع الذى يسهم فى تحقيق أهدافها فى دفع معدلات النمو، وزيادة الرقعة المعمورة، وتوفير الوحدات السكنية والخدمات للمواطنين، وكذا توفير أكبر عدد من فرص العمل، حيث يوفر هذا القطاع الملايين من فرص العمل.









وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى التقرير المهم الذى صدر منذ يومين، بشأن التوقعات المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تداعيات انتشار فيروس "كورونا" حتى عام 2029 عن مؤسسة "فيتش"، والذى تضمن توقعات بأن يواصل قطاع التشييد والبناء في مصر نموه القوي على مدى السنوات العشر المقبلة، كما أنه من المتوقع أن يفوق قطاع التشييد والبناء بمصر باقي الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على المدى الطويل.





وأكد أن تقرير " فيتش" يتوقع أن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها، كما لفت تقرير " فيتش" إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا التقرير يؤكد أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح باهتمامها بهذا القطاع، وضخ استثمارات غير مسبوقة به، وكذا تشجيع القطاع الخاص ومساندته لزيادة استثماراته فى هذا القطاع.