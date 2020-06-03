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أخبار البلد

بفائدة 12.7%.. مجموعة طلعت مصطفى تكشف تفاصيل كوبون سندات الرحاب للتوريق

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:31 ص
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى

أعلنت شركة الرحاب للتوريق التابعة لـ طلعت مصطفى العقارية، عن توزيع كوبون السند رقم 22 على حملة سندات الإصدار السابع الشريحة (ب) والتي تستحق في أغسطس 2021.


وشركة الرحاب للتوريق هى إحدى الشركات الهامة فى مجموعة طلعت مصطفى العقارية، وتقوم بإصدار سندات بضمان محفظة أوراق مالية للمساهمة فى تمويل المشروعات العقارية للمجموعة.


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وطبقا لإفصاح رسمى من الشركة للبورصة المصرية، فإن نوع الفائدة متغيرة وفائدة الكوبون 12.17 % بينما قيمة الكوبون 0.50138692225 جم للسند.


وطبقا للإفصاح، فإنه يتاح صرف الكوبون يوم 10 يونيو الجاري، بينما تاريخ الاستحقاق هو 9 يونيو، علما بأن الاستهلاك من أصل السند هو 1.67664670659 جم.


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يذكر أن مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.

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