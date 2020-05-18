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هشام طلعت: صديق إماراتي يتبرع بـ 15 مليون جنيه لمستشفى وادي النيل.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:16 ص
هشام طلعت مصطفي،
هشام طلعت مصطفي، رجل الأعمال
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اسراء صبري
قال هشام طلعت مصطفى، رجل أعمال، إن هناك صديق له من الإمارات - رفض ذكر اسمه- هو محب لمصر تبرع بـ15 مليون جنيه لعلاج غير القادرين بمستشفي وادي النيل.

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وتابع هشام طلعت مصطفي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج" الحكاية" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أن المبلغ سيصل بعد غد.

وأكد هشام طلعت مصطفي على أن رجل الأعمال المتبرع رفض أن يذكر اسمه.

وشدد "طلعت مصطفي" علي حب وتقدير رجل الأعمال الإماراتي لمصر.

وأضاف رجل الأعمال، أن مجموعة هشام طلعت مصطفي ستتبرع ايضا بـ2 مليون جنيه، وذلك لعلاج غير القادرين بمستشفي وادي النيل.

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