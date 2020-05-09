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نفوس غير سوية.. شاهد تعليق هشام طلعت مصطفى على منتقدي إعلان مدينتي..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 02:57 ص
هشام طلعت مصطفي،
هشام طلعت مصطفي، رجل الأعمال
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اسراء صبري
علق هشام طلعت مصطفي، رجل الأعمال، علي انتقاد البعض إعلان مدينتي، بـ أن هناك بعض النفوس الغير سوية، معقبا: "الناس قاعدة زهقانة وهذا الانتقاد فهو مجرد تسلية علي خلق ربنا، ربنا يهديهم".

وأضاف هشام طلعت مصطفي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أن المؤسسة تبذل مجهود كبير، خاصة خلال أخر 3 أشهر، لافتا إلي أنهم يحاولون المحافظة علي أجور العاملين.

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وتابع رجل الأعمال: بنحاول نحافظ علي بيوت الناس مفتوحة، بدون نقص اي مليم من اللي بياخدوة في ظل الظروف الحالية.

وأوضح، في ظل إغلاق معظم المؤسسات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ، مازلنا نحافظ علي أجور العاملين لدينا.

وأشار إلي أن المؤسسة تسعى إلى تطوير البلد من خلال كل طرق التطوير المتاحة لدينا.
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