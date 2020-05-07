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مش عايزين ناجح.. أحمد موسى يرد بقوة على التنمر ضد إعلان مدينتي

الخميس 07/مايو/2020 - 02:01 ص
أحمد موسى يدافع عن
أحمد موسى يدافع عن إعلان مدينتي
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عادل نصار

شن الإعلامي أحمد موسى، حملة نقد لاذعة ضد مروجي حملات التنمر على إعلان "مدينتي" لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عبر السوشيال ميديا، متعجبًا "ليه التنمر؟! وهذا الرجل من أنجح البنائين في المنطقة".


وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، "فيه عشرات الآلاف من البيوت مفتوحة من الشغل في المدينة، ومئات الملايين من الجنيهات رواتب تدفع للناس، والناس دي بتعمل خير كبير"، متابعا "مش محتاج حد يدعمه، وعمل شغل على مستوى عالمي".


وأشار مقدم برنامج "على مسئوليتي"، إلى أن هشام طلعت مصطفى من أنجح رجال الأعمال في مصر، لافتا إلى أنه حقق تنمية حقيقية في الصحراء.


وتساءل الإعلامي، "ليه تنظر للناس في لقمتها؟ روح اشتغل وخد شقة في مدينتي أو الرحاب أو العاصمة الإدارية، وربنا يرزق كل واحد"، مندهشًا "حتى في شهر رمضان لا نسلم من التنمر!". 


وأكد أن هناك لجانًا وكتائب إلكترونية تشن حملات على مشروعات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.


وتحدث الإعلامي أحمد موسى، عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قائلا "ماتشوفوا الراجل ده بدأ إزاي، وعمل إيه علشان يوصل، ومحدش وصل إلا لما اشتغل بدل الشغلانة عشرة".


ووجه حديثه للمتنمرين، قائلًا "احمد ربنا على صحتك حتى لو ساكن في عشة، وكل واحد يبقي في حاله، وربنا هيكرمك ويرزقك والجميع".

 

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