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أخبار البلد

كيف يرى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عالم ما بعد كورونا؟

السبت 18/أبريل/2020 - 03:27 م
رجل الأعمال هشام
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى
قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية، إنه لابد أن يتفهم الجميع أن هناك عالما جديدا "عالم ما قبل كورونا"، و"عالم ما بعد كورونا".

وأضاف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، فى تصريحاته للإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية المذاع على «شاشة mbc مصر»، أنه لابد أن يتفهم الجميع أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة جدا على المستوى العالمى، وأن احتياطى الدول سيعانى بشكل كبير جدا، وأن عامى 2020، و2021 سيشهدان تأثيرات عديدة على جميع دول العالم.

وردا على سؤال الإعلامى عمرو أديب عن حجم التبرعات خلال الفترة الماضية، أجاب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى: "طبعا هناك تبرعات أكثر من ذلك بكثير فى مسائل عديدة على مدار عامي 2018 و2019، ولكن لن يتم ذكرها حاليا، لكننا نقوم دائما بدورنا الاجتماعى الذى نحرص دائما على القيام به للمساعدة فى الظروف التى نمر بها حاليا".

يذكر أن مجموعة هشام طلعت مصطفى أعلنت أمس تبرعها بمبلغ 62 مليون جنية لمواجهه فيروس كورونا، وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.

وتمتلك المجموعة مشروعات الرحاب ومدينتى «والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو»، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الأقصر الذى تم الإعلان عنه مؤخرا كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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