كيف يرى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عالم ما بعد كورونا؟

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى العقارية ، إنه لابد أن يتفهم الجميع أن هناك عالما جديدا "عالم ما قبل كورونا"، و"عالم ما بعد كورونا".





رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، فى تصريحاته للإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية المذاع على «شاشة mbc مصر»، أنه لابد أن يتفهم الجميع أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة جدا على المستوى العالمى، وأن احتياطى الدول سيعانى بشكل كبير جدا، وأن عامى 2020، و2021 سيشهدان تأثيرات عديدة على جميع دول العالم. وأضاففى تصريحاته للإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية المذاع على «شاشة mbc مصر»، أنه لابد أن يتفهم الجميع أنه سيكون هناك مشكلة كبيرة جدا على المستوى العالمى، وأن احتياطى الدول سيعانى بشكل كبير جدا، وأن عامى 2020، و2021 سيشهدان تأثيرات عديدة على جميع دول العالم.





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وردا على سؤال الإعلامى عمرو أديب عن حجم التبرعات خلال الفترة الماضية، أجاب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى : "طبعا هناك تبرعات أكثر من ذلك بكثير فى مسائل عديدة على مدار عامي 2018 و2019، ولكن لن يتم ذكرها حاليا، لكننا نقوم دائما بدورنا الاجتماعى الذى نحرص دائما على القيام به للمساعدة فى الظروف التى نمر بها حاليا".





يذكر أن مجموعة هشام طلعت مصطفى أعلنت أمس تبرعها بمبلغ 62 مليون جنية لمواجهه فيروس كورونا، وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.



