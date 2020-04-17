فى إفصاح للبورصة.. رسميا: طلعت مصطفى تعلن توزيع أرباح على المساهمين

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.08 جنيه للسهم تصرف على قطسين ابتداء من 14 مايو القادم.





وطبقا لافصاح رسمى مرسل للبورصة اعلنت الشركة إن قيمة القسط الأول 4 قرش، وسيبدأ صرفه اعتبارا من 14 مايو، أما القسط الثانى ذو القيمة المماثلة فسيتم صرفه اعتبارا من 15 يوليو القادم.





وترى المجموعة إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة تداول 11 مايو القادم.





ويتوزع هيكل ملكية المجموعة بين شركات، “تي إم جي” للاستثمار العقارى والسياحى (43.156%)، الإسكندرية للإنشاءات (8.03%)، ريمكو للاستثمارات ذ م م (6.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.





وأظهرت نتائج اعمال المجموعة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي ديسمبر 2019 مقارنة بصافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه خلال 2018.





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ويبلغ رأسمال مجموعة طلعت مصطفى 20.6 مليار جنيه موزعا على 2 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.





وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.





و تمتلك المجموعة مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الاقصر الذى تم الاعلان عنه مؤخرا كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتمتلك المجموعة حاليا مخزونا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع وجميعها أراضي تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.





وطورت المجموعة 8.5 مليون متر مربع من الأراضي خلال 40 عاما، كما باعت يربو على 100 ألف وحدة عقارية (سكنية وإدارية وتجارية) منذ تأسيسها.