مفاجأة.. وحدات وزارة الإسكان الجديدة من مجموعة طلعت مصطفى بالرحاب تنفذ فى 5 دقائق فقط

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدأ صباح اليوم، الحجز الإلكترونى لـ٢٣٨ وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مؤكدًا أنه تم حجز جميع الوحدات فى خلال نحو ٥ دقائق فقط. صرح، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه بدأ صباح اليوم، الحجز الإلكترونى لـ٢٣٨ وحدة سكنية، بمساحات من 92 م2 : 131 م2،، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة المملوكة لرجل الأعمال، مؤكدًا أنه تم حجز جميع الوحدات فى خلال نحو ٥ دقائق فقط.





وأوضح وزير الإسكان، نجاح سياسة وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، من الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، بداية من الوحدات بديل العشوائيات، والإسكان الاجتماعى، ومرورا بالإسكان المتوسط، وانتهاء بالإسكان الفاخر.





التخصيص بأسبقية الحجز الإليكتروني "online"، وذلك بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى بنك التعمير والإسكان، وأحد مستشارى مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن عدد العملاء الذين تقدموا للحجز 6309 عملاء، قام 2877 عميلا منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، وقام أحد العملاء بسحب مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالي العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846 عميلا. وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقاري، إنه يتمالإليكتروني "online"، وذلك بحضور مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولى بنك التعمير والإسكان، وأحد مستشارى مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن عدد العملاء الذين تقدموا للحجز 6309 عملاء، قام 2877 عميلا منهم بسداد مبلغ جدية الحجز، وقام أحد العملاء بسحب مبلغ جدية الحجز، بينما تم استبعاد 30 عميلا لمخالفة الشروط والأحكام، ليصبح إجمالي العملاء الذين أتيح الحجز لهم، 2846 عميلا.





وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقًا لشروطها، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه).



