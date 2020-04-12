خلال ٥ دقائق فقط.. حجز 238 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب بـ القاهرة الجديدة





ويُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى "2% + 0.5%" مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقى الثمن (70%) من خلال مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى المصرى وفقًا لشروطها.