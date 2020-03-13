سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

أشاد سكان الرحاب ومدينتى بالمجهود الكبير المبذول لرفع المياه المتراكمة خلال الساعات الماضية مع تقلبات الجو الشديدة التى شهدتها البلاد ومازالت مستمرة حتى الآن.





وقدم بعض السكان رسائل شكر فى هذا الإطار ومنها ما قاله أحد السكان ويسمى تامر جمال الدين حيث وجه رسالة شكر لهشام طلعت مصطفى رئيس مجلس ادارة المجموعة ولجهاز المدينة على المجهود المبذول لرفع المياه.





واعتبر جمال الدين ان مدينتى هى مدينة عالمية حقا ففى ظل ما حدث بالامس الا ان مدينتى لم يحدث بها شيئا يذكر الا امور صغيرة ممكن ان تحدث فى مثل هذة الظروف الجوية المتقلبة فى كل البلاد الكبيرة.





كما نشرت صفحة اخبار سكان مدينة الرحاب معلومات مماثلة عن سرعة الاستجابة والمجهود الكبير المبذول لرفع المياة ..واوضحت الصفحة انه حتى الساعة الواحدة صباحا والمهندس خالد مصطفى رئيس جهاز الرحاب هو ورؤساء الاحياء والموظفين والعاملين لم يتركوا المدينة لحظة واستمروا فى العمل باجتهاد علما بان حجم السيول والامطار التى تشهدها مصر قد تقارب اربع اضعاف حجم استيعاب اى شبكة صرف امطار وهو ما يجعل اى شبكة صرف تاخد وقت كى تسحبها ورغم ذلك لم يتحدث احد ان الامر صعب بل الكل تعامل بحرفية للمساعدة فى سحب المياة واعادة الامور الى نصبها سريعا .





فى خط مواز شن سكان الرحاب حملة علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " و" تويتر " لمطالبة جهاز القاهرة الجديدة بإيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة ومنع تكرارها ، وحملوا مسؤلي جهاز القاهرة الجديدة مسؤلية التقاعس عن شراء معدات الشفط والتسليك والسيارات اللازمة للتعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار قبل تسللها إلي المدن المجاورة كمدينة الرحاب .





فى حين جاء بيان الجهاز متمثلا فى هذا الرد : (ان المشاكل التي حدثت جراء الامطار ترجع الى ايقاف عمل محطات القاهرة الجديدة مما ادى الى تدفق المياه للرحاب .. وهو أمر كان خارجا عن ارادتنا .. ولم نكن مسئولين عنه .. ، كما ان جهاز مدينة الرحاب لم يقف ساكنا امام ذلك ، وسعى الى سحب المياه المتدفقة من خارج الرحاب بكل الوسائل الممكنة ، ولاتزال فرق التشغيل حتى الساعة تقوم بعملها على الوجه الاكمل من اجل اعادة الاوضاع الى طبيعتها).





وعقب ذلك مباشرة نشرت الصفحة الرسمية لمدينة الرحاب منشورا ذكرت فيه انه تم تشغيل محطات الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة وعلى الفور بدات المياة الواردة من خارج الرحاب فى التراجع وانخفض تدفقها الى الرحاب وذكرت الصفحة انه خلال ساعة سوف تنتهى مشكلة تراكم المياة داخل بعض مناطق الرحاب .



