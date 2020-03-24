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اقتصاد

مجموعة هشام طلعت مصطفي تتصدر الأسهم الدفاعية فى البورصة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:25 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى
جاءت  اسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، المتداولة في البورصة المصرية تحت رمز TMGH  في مقدمة الأسهم الدفاعية بالنسبة للمحافظ المالية للأفراد والمؤسسات معًا.

وتماسك سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة اليوم  فوق مستوى خمسة جنيهات مجددا، وأنهى تداولاته عند 5.41 جنيه، وسط تداولات قيمتها 24.58 مليون جنيه، عبر 4.54 مليون سهم تنم تنفيذها على نحو 934 صفقة بيع وشراء..

وفور إعلان البنك المركزي عن رصد بنكي الأهلى ومصر 3 مليارات جنيع لشراء الأسهم القيادية، دخلت قوى شرائية عززت من صعود السهم الذي وصل لأفضل سعر جاذب على الشراء خلال السبعة سنوات الماضية، عند مستوى 4.47 جنيه

وواصل سهم طلعت مصطفى صعوده في أعقاب خطة انقاذ البورصة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنحو 20 مليار جنيه، ليواصل تصدره نشاط السوق، حيث تتسق تحركات السهم مع المؤشر العام للبورصة.

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